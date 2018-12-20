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Canlı yayında halk günü

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında vatandaşların sorularını cevapladı.


Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, pazartesi günleri yaptığı halk günlerinin yanı sıra sosyal medya aracılığı ile canlı yayında halk günü uygulaması başlattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği canlı yayında Başkan Eroğlu, soruları cevapladı. Beyaz Masa uygulamasını yanı sıra whatsapp ihbar hattı uygulaması da başlatacaklarının altını çizen Başkan Eroğlu, “Bu platformu kullanarak çağın bir gerekliliği olan sosyal medya üzerinden de bir belediyeciliği yapmayı önemsiyorum. Ayrıca yaptığımız işin gereği insan odaklı çalışmamız, yaptığımız işlerde insanlarımızın fikrini almamız, bunların yanı sıra yaptığımız hizmetlerde varsa eksiğimiz vatandaşımızın açık yüreklilikle bizlere ifade etmesini sağlamamız diğer önemli yönümüz olsa gerek diye düşünüyorum. Bu anlamda rabbimize şükür halkın içinde görüşleri almaya çalışan yaptığımız toplantılarla bunu önceleyen halk gününde vatandaşlarımıza kapımızın sonuna kadar açık olduğu bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz” dedi.


Başkan Eroğlu, sosyal medya aracılığı ile vatandaşların sorularını cevaplarken canlı yayını izleyenlerin de çalışmalarla ilgili bilgi sahibi olduğunu ifade ederek, “Vatandaşlarımızın birebir sorularına canlı yayında cevap verdik. Bizlerde çalışmalarımızı anlatabildik diye düşünüyorum” diye konuştu.



Üniversite gençliği ile bir araya geldi


Başkan Eroğlu, ayrıca Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde KYK tarafından düzenlenen “Zoru başaranlar” sohbetleri adı altında gençlerle bir araya geldiğini ifade ederek, “Bine yakın üniversite öğrencimizle bir aradaydık. 1.5 saati aşkın biz zamanda soru cevap şeklinde konuşma yaptık. Sorularını cevapladık, gençliği, geleceği, ülkemizi konuştuk. Yarının büyükleri diyeceğimiz gençlerimizin heyecanı gerçekten beni duygulandırdı” ifadelerini kullandı.

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