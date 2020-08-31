Cansel, 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Cansel Korkmaz (22), 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Tokat-Erzincan D-100 karayolu Karlıyayla köyü yakınlarında 4 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kazada ölenlerin sayısı 5'e çıktı. Kazada ağır yaralanan Cansel Korkmaz Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kızın cenazesi Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Sugözü köyünde öğle namazına müteakiben toprağa verildi.

Tekstil atölyesinde çalışıyorlardı

Tokat'ta 22 Ağustos 2020 tarihinde sabah saatlerinde meydana gelen kaza; Tokat Erzincan D-100 kara yolundan Tokat'ın Reşadiye ilçesi istikametine seyir halinde olan Köksal Kaya yönetimindeki 60 RC 560 plakalı Citroen marka cipin virajda kontrolden çıkıp karşı yönden gelen Ayhan Gündüz yönetimindeki 27 ACJ 605 plakalı tır ile çarpışması sonucu meydana gelmişti. Kazada, otomobil sürücüsü teşkil atölyesi ortaklarından Kaya ile yanındaki tekstil atölyesi çalışanları Özlem Gürbüz ve Fatma Demir olay yerinde, Seda Yıldız ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cansel Korkmaz'ın ise yaşam mücadelesi 8 gün sürdü.