Cevizde rekolte çiftçinin yüzünü güldürdü

Tokat'ın Niksar ilçesinde bölge ekonomisine önemli katkı sağlayan ceviz rekoltesindeki artış üreticinin yüzünü güldürdü.

Tokat'ın Niksar ilçesinde coğrafi işareti alınan ve hasadı süren ceviz bölgenin önemli gelir kapıları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl bin 772 ton üretilen cevizin bu sene rekolte artışı ile 2 bin tona yükselmesi bekleniyor. Cins ve kalitesine göre kilogram fiyatı 15-30 lira arasında değişen ceviz marketlerde iki katı fiyatına satılıyor. Niksar ilçesinde ceviz üreticisi Halis Yılmaz, geçen yıla göre bu sene ceviz hasadında yüzde 30 gibi bir verim artışı olduğunu kaydetti. Niksar'da birinci sınıf ceviz üretimi yaptıklarını belirten Yılmaz, “İlçemizde hem ceviz hem de bizim kendi yetiştirdiğimiz kapama bahçelerinin ceviz hasadında artış var. Niksar'a bir katma değer sağlıyoruz ve bölgemizin en iyi cevizi ilçemizde yetişiyor. Buda bizim için gerçekten bir onur gurur kaynağı. Çünkü diktiğimiz ağaçlardan meyveler yetişiyor. Bütün metropol şehirlerine başta İstanbul, Antalya, Bursa, Trabzon, Ankara, Samsun gibi hatta Gaziantep'e dahi ceviz gönderiyoruz. Oralar cevizin memleketi ama Niksar cevizinin aromasını tutmadığı için biz bu cevizleri bütün o illere direk hem toptancılar aracılığı ile direk olarak üreticiler bizi buluyorlar. Çünkü Niksar deyince akla ilk gelen ceviz ve Ayvaz suyu birde salçamız var. Bizde bu markaları elimizden geldiği kadar korumaya çalışıyoruz” dedi.

Niksar bölgesi ceviz üssü olacak

Yılmaz, hedeflerinin Kelkit Vadisinin ceviz vadisi olması olduğunu belirterek, “Amasya'dan Kelkit'e kadar Kelkit Vadisinin ceviz vadisi olmasını istiyoruz. Herkesin buna öncelik edip bu bölgede ceviz üssü kurulmasını istiyoruz. Biz yaptığımız işi daha da büyütüp dörde beşe katlamak istiyoruz. Çünkü hem kalite bakımında hem havası suyu bakımından bizim bölgede ciddi bir ceviz potansiyeli var. Yapacak arkadaşlara da her türlü yardımda bulunacağımızı ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Ceviz silkelemede teknoloji kullanılıyor

Ceviz silkeleme makinesi ile ağaçtan meyveleri dökmenin daha kolay olduğunu ifade eden Yılmaz, “Sırıkla vurmuyoruz ağaçları dövmüyoruz, ağaçlarımız gelecek yıl daha fazla meyve vermesini sağlıyoruz. Bunun amacı da insan gücünden daha çok tasarruf yapmak. Mesela bir kişinin yevmiyesi ortalama 300 TL olduğu için bu 20 kişinin gördüğü işi görüyor. Bir ağacı salladığı zaman ortalama 3 dakika içinde ağaçtaki meyveleri döküyor, kalanı da zaten alt etek dallardaki meyveleri topluyoruz. Bu bizim için çok ekonomik bir makine. Ağaçlara hiçbir zararı yok, ceviz hasadı yapacaklar için de tavsiye ediyoruz. 500 dönüme yakın kapama ceviz bahçemizde dökme işlemi yapıyoruz, dökme işi bittikten sonra toplanıyor ve ceviz soyma makinesinde yeşil kabuğu temizleniyor. Daha sonra kurutup siparişlerimizi istenilen şekilde büyük şehirlere gönderiyoruz, bir kısmını da iç yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

80 milyon TL girdi sağlayacak

Niksar cevizi artık Türkiye'yi aştı bir dünya markası olduğunu ifade eden Yılmaz, açıklamalarını şöyle tamamladı: “Bu sene Niksar'da rekoltede artış bekliyoruz. Bu da 15 ila 25 TL arasında bu chandler cevizlerinin de 30 TL civarında fiyatı var. Bu da Niksar ekonomisine yaklaşık olarak 60 ila 70 Milyon TL arasında giriş sağlar. Buda işlemesi dahil ticaretini yapan, işlemesini yapan, ambalajı yapan firmaları da sayarsak yaklaşık Niksar ekonomisine 80 milyon TL gibi bir rakama tekabül eder. Bu rakamlar Niksar için çok iyi. Çünkü işçiliği var, sigortası var , çalışanı var, ambalajı var kargosu var, bu paralar genelde Niksar'a girdi sağlıyor. Önümüzdeki senelerde bu rakamların 100 milyon TL'leri bulacağını tahmin ediyorum. Çünkü her yıl bu rakam artıyor metropoller artık bunları direk alıyor. Biz ayrıca ihracatı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda 2023 yılına doğru biz bu cevizleri ihracat yapmayı planlıyoruz. Çünkü artık Türkiye'de ciddi bir üretim var bu inşallah önümüzdeki yıllarda artacak ve dolayısıyla tüketim fazlasını ihracata yönelerek ülkemize katma değer sağlayacağız”