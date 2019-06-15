Tokat'ın Zile içesinde sıfır atık projesi kapsamında düzenlenen kampanyada çevreci gençlere ödül yağdı.

Zile Belediyesi tarafından “Sıfır Atık” projesi kapsamında elektronik atık ve atık pil toplamada dereceye giren okullara, bilgisayar, yazıcı, ses sistemi ve masa tenisi hediyeler takdim edildi. Belediye binası önünde düzenlenen programa katılan öğrencilere ayrıca 200 adet fidan, 250 adet bez çanta, 50 adet atkı ve 300 adet yaka iğnesi hediye edildi. Zile Kaymakamı Kübilay Ant, Zile Belediyesi'nin çevre çalışmaları ile dikkat çektiğini ifade ederek, “Bugün ilçemizde atık pet şişeleri, cam şişe kutuları görüyoruz. Bunlar her ilçede her yerde olabilen işler değil. Sıfır atık projesi kapsamında bütün kurumlarımızda sıfır atık kutuları yerleştirdik. Aslında amacımız tüm sitelerin evlerin, konutların sıfır atık projesi kapsamında çöplerin ayrıştırıla bildiği sisteme getirilmesidir” dedi.

Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın ise bölgenin çevreye duyarlı belediye olarak ön plana çıktığına dikkat çekerek, “Çevreye duyarlı bir belediyemiz var. Belediyemizin katı atık birliğinin olması, atık su arıtma tesisin olması ve özellikle çevreyle ilgili konularda çalışan arkadaşlarımızın da becerili olmasından dolayı Zile Belediyesi öncü bir konumdadır. Çevreye duyarlı olmamız ve gençlerimize çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Bu konuda emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Zile Belediyesi Çevre Mühendisi Ayşegül Polattimur ise sıfır atık projesi kapsamda 6 ton elektronik atık, 800 kg atık pil ilçemizde toplandığını kaydetti.