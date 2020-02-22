İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

CHP'nin Tokat İl Başkanı Kurtgöz oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat İl Başkanlığı görevine Çağdaş Kurtgöz seçildi.


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat İl Başkanlığı olağan kongresinde iki aday CHP Tokat 22. Dönem eski Milletvekili ve İl Başkanı Feramus Sahin ile Çağdaş Kurtgöz'ün listeleri yarıştı. Bir otelde düzenlenen kongrede konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Kapalı zarf üslü yapılan seçimlere partililer yoğun ilgi gösterdi. Kongrede, Çağdaş Kurtgöz 185 oyla yeni il başkanı olarak seçilirken, CHP Tokat 22. Dönem eski Milletvekili ve İl Başkanı Feramus Sahin 128 oy aldı. Kurtgöz, tebrikleri kabul ederek partililere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.