Çiçek yerine burs istedi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Bünyamin Şahin, yeni görevi için kendisine tebrik mahiyetinde çiçek gönderilmesi yerine, çiçek bedelinin öğrencilere burs olarak verilmesi için belirlenen banka hesabına gönderilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Bünyamin Şahin görevine başladı. Rektörlük makamında gerçekleşen devir teslim töreninde Prof. Dr. Mustafa Şahin, rektörlük görevini Prof. Dr. Bünyamin Şahin'e devretti.

Devir teslim töreni sonrasında göreve başlayan Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin'in ilk yaptığı açıklama tebrik için çiçek göndermek isteyenlerin, çiçek ücretlerini açılan şartlı hesaba yatırılması yönünde oldu. Rektör Şahin burada toplanan ücretlerin öğrencilere burs için verileceğini söyledi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından bu talep resmi internet sayfasından duyuruldu.