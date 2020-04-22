Çimento yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

Tokat'ta çimento yüklü tır bariyerlere çarparak tarlaya uçtu, kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat-Turhal karayolu Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarında yağmur yağışı sonucu kayganlaşan virajlı yolda meydan geldi. İl merkezinden Turhal istikametine seyir halinde olan A.K (45) idaresindeki 61 LB 567 plakalı çimento yüklü tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Yaklaşık 2 metre yükseklikten tarlaya uçarak hurdaya dönen tırın sürücü yaralandı. Yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü boyunluk takılarak tırdan indirildi. Sedyeye alınan sürücü ambulansla Tokat Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Hurdaya dönen tırla çimento torbalarının kaldırılması için ekipler çalışma başlattı.