Cips paketinden uyuşturucu çıktı

Tokat'ta Narkotik ekiplerince yapılan operasyonda cips paketine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir araçta arama yaptı. Aramada ağzı kapalı cips paketine zulalanmış vaziyette ve araçta bulunan 2 şahsın üzerinde toplam 3 parça halinde 99,99 gram Metamfetamin madde ele geçirildi.

2 şüpheli ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.