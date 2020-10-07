İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuk parkı yangınında kundaklama şüphesi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, çocuk parkının kundaklanması ile ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Parkımızı yakanlar, alevlere teslim edenler inanıyorum ki en kısa sürede emniyet güçlerimiz tarafından yakalanacaktır” dedi.


Erenler Mahallesi'nde Tokat Belediyesi tarafından yapımı yeni tamamlanan ve hizmete sunulan çocuk parkı alevlere teslim oldu. Kundaklama sonucu yakıldığı üzerinde durulan yangında çocuk parkının büyük bir kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, çocuk parkında çıkan yangınla ilgili üzüntülerini dile getirdi. Başkan Eroğlu, çocuk parkının yaklaşık 1 ay önce yapıldığına dikkat çekerek, “Çocuklarımızın, halkımızın hizmetine sunduğumuz çocuk parkımız, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. Mahalle sakinlerimizin istekleri doğrultusunda çocuklarıyla birlikte güzel bir şekilde vakit geçirebilmeleri için parkımızı yeni oyun gruplarıyla, kauçuk zeminiyle ve diğer şehir mobilyalarıyla tamamlayarak hizmete sunmuştuk. Burada yanan sadece büyük bir emek ve milli servet değil, çocuklarımızın hayalleri de yok oldu. Parkımızı yakanlar, alevlere teslim edenler inanıyorum ki en kısa sürede emniyet güçlerimiz tarafından yakalanacaktır. Çalışmalar, araştırmalar devam ediyor. Bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah bu yaraları yeniden saracak, parkımızı tekrar inşa edecek ve çocuklarımıza sunacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.