İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Çocuklar boş protokol tribününü selamladı

Tokat’ın Niksar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama töreninde, Vali Yardımcısı ve Niksar Kaymakam Vekili Dr.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama töreninde, Vali Yardımcısı ve Niksar Kaymakam Vekili Dr. Mehmet Gödekmerdan, tören geçişini beklemeden tören alanından ayrılınca, öğrenciler boş protokol tribününü selamladı.


Niksar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ilçe stadyumunda yapıldı. Öğrenciler çeşitli gösteriler yaparak eğlendiği programın sonunda beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Vali Yardımcısı ve Niksar Kaymakam Vekili Dr. Mehmet Gödekmerdan, programın sonunda yapılan tören geçişini beklemeden tören alanından ayrıldı. Diğer protokol üyeleri de Kaymakam Vekilini yolcu etmek için protokol tribününden ayrılırken, öğrenciler ise boş protokol tribünü önünden tören geçişini yaptı.



İlçe Milli Eğitim Müdürüne tepki gösterdi


İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Bolat ile Saha Koordinatörü ve Beden Eğitim Öğretmeni Asım Dicle arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Dicle, ilçe milli eğitim müdürüne tepki gösterip, “Ben programı keyfimden mi uyguluyorum, siz o zaman bütün halka ve vatandaşa gıcık oldunuz müdürüm. Çocukların emeği var. Bana küfür etseniz daha yerindeydi” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.