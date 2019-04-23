Çocuklar boş protokol tribününü selamladı

Tokat'ın Niksar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama töreninde, Vali Yardımcısı ve Niksar Kaymakam Vekili Dr. Mehmet Gödekmerdan, tören geçişini beklemeden tören alanından ayrılınca, öğrenciler boş protokol tribününü selamladı.

Niksar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ilçe stadyumunda yapıldı. Öğrenciler çeşitli gösteriler yaparak eğlendiği programın sonunda beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Vali Yardımcısı ve Niksar Kaymakam Vekili Dr. Mehmet Gödekmerdan, programın sonunda yapılan tören geçişini beklemeden tören alanından ayrıldı. Diğer protokol üyeleri de Kaymakam Vekilini yolcu etmek için protokol tribününden ayrılırken, öğrenciler ise boş protokol tribünü önünden tören geçişini yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürüne tepki gösterdi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Bolat ile Saha Koordinatörü ve Beden Eğitim Öğretmeni Asım Dicle arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Dicle, ilçe milli eğitim müdürüne tepki gösterip, “Ben programı keyfimden mi uyguluyorum, siz o zaman bütün halka ve vatandaşa gıcık oldunuz müdürüm. Çocukların emeği var. Bana küfür etseniz daha yerindeydi” diye konuştu.