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Çocuklar üşümesin diye yola çıktılar

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 240 öğrenciye mont, bot, atkı bere ve eldiven setinden oluşan paket hediye edildi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 240 öğrenciye mont, bot, atkı bere ve eldiven setinden oluşan paket hediye edildi.


İstanbul'da bulunan Reşadiye Kelkit Gençlik ve Spor Derneği tarafından ihtiyaç sahibi öğrenciler için "Sen üşürsen ben uyuyamam" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında temin edilen mont, bot, atkı bere ve eldiven setinden oluşan paketler Reşadiye ilçesindeki okullara ulaştırıldı. 240 öğrenciye kışlık giyecekler öğretmenleri tarafından hediye edildi.


Reşadiye Kelkit Gençlik ve Spor Dernek Başkanı Tahsin Eryılmaz, 8 okulda tespit edilen öğrencilere yardım yapıldığını belirterek, “Reşadiye için biz elimizden geleni yapacağız. Yardımlar için İstanbul'da gönlü zengin insanlar sağolsunlar bizlere inanıyorlar. 240 adet kışlık giysiyi 2 gün gibi kısa bir sürede temin ederek çocuklara ulaştırdık” dedi.

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