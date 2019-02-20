Çocukların eğitilme yaşına dikkat

Sosyal antropolog-yazar Suat Turgut, çocukların eğitilme yaşı olduğunu ifade ederek, "Öğrenme hayat boyu devam eder ama eğitilme yaşı kapandıktan sonra yapacak bir şey yoktur. İnsanın en fazla eğitilme yaşı 12. Bu yaştan sonra insan değişmez" dedi.

Tokat Valisi Ozan Balcı tarafından başlatılan “Kitap Tokat” projesi kapsamında il geneli ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için özel olarak bastırılan 200 bin kitap hediye edilmişti. Bu kapsamda Tokat'a gelen çocuk kitaplarının yazarı Suat Turgut, öğrencilerle buluştu. Çocuklara okumanın önemi, değerler eğitimi, kendine öz güven, hayal eden çocukların geleceği ileri taşıyabileceğini vurgulayan Turgut, yaklaşık bir ay boyunca okul okul gezerek sunum yapacak. Anasınıfı öğrencileri ile ilk buluşmasını Öğretmen Rukiye Sarıer Bumin Anaokulu'nda yapan Turgut, anne, baba ve öğretmenlere tavsiyelerde bulunarak, “Çocuklarımızın bir eğitimle yaşı var. Bunu kaçırmamalıyız. Öğrenme hayat boyu devam eder ama eğitilme yaşı kapandıktan sonra yapacak bir şey yoktur. İnsanın en fazla eğitilme yaşı 12. Bu yaştan sonra insan değişmez. İnsan değişmez ne olur? Aldığı o ilk kayıtlar o kişinin anayasası olur. Daha sonra her durum karşısında o çocukluğumuzdaki ilk kayıtlara döneriz. Atasözümüz ne diyor ‘İnsan 7'sinde neyse 70'inde odur' Bu doğru ve bilimsel bir gerçeğe işaret ediyor. Başka bir söz daha var ‘Ağaç yaşken eğilir' diye. Ben bu sözden rahatsızım aslında. Ağacı yaşken niye eğiyorsunuz? Ağaç yaş iken düzelir sonra eğilmez diyelim. Eğilmeyen bir nesil oluşturmak istiyorsak çocuklarımıza bu ilk kayıtları doğru vermeliyiz. Çocuklarımız terör, uyuşturucu, sanal sahte dünya da kaybolma. Bu tehlikeler çocuklarımızı canavar gibi yiyor. Bu sahte kahramanlara karşı kendi milli değerlerimizi, mili kahramanlarımızı vereceğiz. Bunlara karşı haya ve edep sahibi bir nesil yapacağız. Çocuklarımıza dünyanın geçici olduğunu anlatacağız,. Bu geçici hayatta iz bırakan insanların gerçekte var olacağını anlatacağız, idealist bir nesil oluşturacağız. Çocuklara varlığını borçlu olduğumuz kahramanları hatırlatacağız. Ülkemizin işgal edildiğini 15 yaşındaki yiğitlerin canlarını verdiğini, onlar olmasa idi var olmayacağımızı hatırlatacağız. Böylece onurumuzu, şerefimizi, varlığımızı borçlu olduğumuz kahramanları örnek almalarını onlara borçlarını ödemeleri gerektiğini anlatacağız. 100 yıl önceki insanlar yok, 100 yıl sonra da biz yokuz onun için iyi bir insan olarak yaşamak, sonsuz yaşamda güzel izler bırakarak göçüp gitmek felsefesi aşılanmalıdır var oluş gayesi anlamında” dedi.

Öğretmen Rukiye Sarıer Bumin Anaokulu Müdiresi Fatma Kalpakçı, öğretmenler ve Okul Aile Birliği Başkanı Aysel İçmez ile Kitap Tokat projesi koordinatörü Keziban Özcan'ın da katıldığı programda öğrencilere sunum yapan Turgut, kitaplarını imzaladı.