Çocukluk oyunu mesleği oldu

Tokat'ta okçuluk antrenörü Davut Kaya, köyde çocukluk yıllarındaki yaptıkları ok ve yaylarla oynarken hayalini kurduğu Osmanlı yaylarının replikasını yapmaya başladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde Okçuluk Antrenörü olarak görev yapan Davut Kaya, köyde çocukluk yıllarında merak saldığı okçuluğa profesyonel olarak devam ediyor. Köyünde kendi imkanlarıyla yaptıkları oklarla oynarken şimdilerde geleneksel Türk okçuluğu mesleğini yaşatmaya çalışan Kaya, 12 yıldır yaptığı okçuluk antrenörlüğü mesleğini bir adım daha ileriye taşıdı. Okçuluk eğitimi verdiği gençlik ve spor merkezi bünyesindeki salonun yanında kurduğu mini atölyesinde yaklaşık 3 yıldır replika laminasyon yöntemi ile ok ve yay üretimi yapıyor. Yaklaşık bir haftada bir yay yapan Kaya, Osmanlı döneminde yapılan yayların malzemesini bulmanın çok zor olduğu için günümüzde geleneksel Osmanlı okçuluk yarışmalarında lamina yaylar kullanıldığını kaydetti.

Manda boynuz yerine fiber malzeme kullanılıyor

Okçuluk Federasyonu U15 antrenörlüğü yaparken geleneksel Türk okçuluğunun yapım aşamalarını merak ederek yay yapan ustaları ziyaret ederek ok ve yay yapmaya karar verdiğini belirten Kaya, “Şu anda yaptığımız yaylar atalarımızın yaptığı organik yaylardan değil replikası olan laminasyon yöntemiyle yaptığımız yaylar. Çünkü Osmanlı dönemimde yapılan malzemesini bulmak çok zor. Manda boynuzu, o dönemin akça ağacını, Mersin balığının hava kesesini, organik yapıştırıcıyı bulmak zor olduğu için günümüzde bu yaylar daha çok kullanılıyor. Geleneksel Osmanlı yarışmalarında daha çok bizim üretim aşamalarından geçirdiğimiz lamina yaylar kullanılıyor. Boynuz yerine fiber kullanıyoruz. Yayın arka sırtında da büyükbaş hayvanların tendonları kullanırdı şimdi onları tedarik etmek zor olduğu için onların yerine fiber malzeme kullanarak aynı etkiyi almaya çalışıyoruz” dedi.

Yay yapmanın zor olduğuna ve sabır gerektiren bir iş olduğuna dikkat çeken Kaya, “Yaptığınız her yay çalışmıyor, kırılabiliyor. Yay yapım aşamasında bir çok yay kırdım. Her kırılan yay bana bir fikir verdi. Kırılan her yaydan diğerinde o hatayı yapmamaya çalışıyorum” diye konuştu.

Kendi ürettikleri ok ve yaylarla yarışmalara katılıyorlar

Unutulmaya yüz tutmuş mesleği yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Kaya, "Asıl işimiz modern okçuluk antrenörlüğü ama gelenek yay yapımı unutulmaya yüz tutmuş bir meslek. Sayın Cumhurbaşkanımız da devletin başkanı da bu işi seviyorsa biz neden sevmeyelim dedik. O gönül vermiş bizde onun gönül verdiği yoldan yay ve oklarımızı üretelim. Geleceğimiz olan çocuklara öğretelim. Sporcularım atölyede ok yapımı çalışmalarımı izlerler. Sonunda da kendi yaptığımız ok ve yaylarla sporcularımız ok atar. Onları izlemek bana çok büyük bir keyif veriyor. Kendi ürettiğimiz ok ve yaylarla geleneksel okçuluk yarışmalarına katılıyoruz" diye konuştu.