Coğrafi işaretli lezzet 400 milyon liralık girdi sağlayacak

Tokat'ın Erbaa ilçesinde coğrafi işareti alınan narince bağ yaprağı bölgenin önemli geçim kaynakları arasında ilk sırada yer alıyor. İnce, narin ve kendine has aroması ile damaklarda farklı bir tat bırakan bağ yaprağı bölgenin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Yaklaşık 20 bin dekar alanda üretilen asma bağ yaprağı yurt içi piyasanın yanı sıra yurt dışında da ilgi görüyor. Yaklaşık 400 milyon lira girdi sağlaması beklenen bağ yaprağı üreticinin yüzünü güldürüyor. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, çiftçinin bu sene güzel bir sezon geçirdiğini söyledi. Bağ yaprağının ilçenin önemli girdi kaynakları arasında ilk sıralarda yer aldığını belirten Başkan Karagöl, “Bu sene bağ yaprağı güzel fiyatlara satıldı. Erbaa'nın ekonomisine çok ciddi anlamda girdi sağlayan bir ürün. Sezonun başında üzüm ve yapraktan hedefimiz Erbaa'ya 400-500 milyon girdi sağlanması idi. İnşallah sezonun sonunda bu hedefimize ulaşmayı bekliyoruz” dedi.

Erbaa bağ yaprağı markasını taklit edilmesine karşı önlem

Başkan Karagöl, büyükşehirlerde Erbaa bağ yaprağı adı altında satılan ürünlerin birçoğunun sahte ürün olduğuna dikkat çekerek, “Biz ticaret odamızla beraber bu anlamda barkod çalışması yapıyoruz. Her paketin üzerine “Erbaa yaprağı” diye yazıldığında Erbaa yaprağı olduğu düşünülmesin diye firmaların barkod, hologram etiketli olarak satışlarının daha kolay olmasını sağlamanın derdindeyiz. İnşallah bu çalışmayı da tamamlarsak herhangi bir bağ yaprağının o paketlere “Erbaa yaprağı” adı altında girme şansı kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Bağ yaprağı ilçeye önemli katkı sağlıyor

Başkan Karagöl, bağ yaprağından elde edilen gelirin ilçenin bütün kesimlerini etkileyeceğini belirterek, “Başta esnafı, çiftçiyi, yakıt satanını, nakliyecisin, kargocusunu etkiliyor. O nedenle bütün Erbaa'yı yapraktan besliyoruz diye söyleyebiliriz. Tabii bunu söylerken diğer ürünlerimizi atlamayalım. Ayçiçeğinden, kavununa, karpuzuna özellikle Erbaa'da yıllık 5 bin tona yakın fındık üretimini söyleyince herkes şaşırıyor. Fındığından, pancarından, çileğinden bir sürü ürününden Erbaa besleniyor. Ama yaprağın Erbaa'da yaşayan bütün kesimi etkilediğini söyleyebiliriz” diye konuştu.