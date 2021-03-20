Çok yüksek riskli ilde kurallara uymayanlara ceza yağdı

Tokat'ta korona virüs önlemleri kapsamında yapılan denetimlerde 47 şahsa 40 bin 540 lira idari para cezası uygulandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yaptı. Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Tokat'ta yapılan denetimlerde maske ve mesafe kurallarına uymayanlara ceza yağdı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 7 şahsa 6 bin 20 lira, maske takmadığı tespit edilen 3 şahsa 2 bin 700 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 37 şahsa 31 bin 820 lira idari yaptırım uygulandı. Toplamda 47 şahsa 40 bin 540 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca il merkezinde 1 işyeri covid-19 tedbirlerine uymamaktan geçici süreyle faaliyetten men edildi.