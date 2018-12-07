"Cumhur Reisim", klibi çektiler

Tokat'ta üniversite öğrencileri "Cumhur Reisim" klibi için kamera karşısına geçti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri ile Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Sosyolog-Proje Koordinatörü Cemil Arslan'ın sözlerini yazdığı besteyi seslendirdi. Öğrenciler, konservatuvar ve tarihi mekanlarda çekilen klip için kamera karşısına geçti. Proje Koordinatörü Cemil Arslan, öğrencilerle bir araya gelerek toplumsal değerleri türkülerle vurgulamak amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi. Bu anlamda yaptıkları 3 parçadan birisinin "Cumhur Reisim" parçası olduğunu ifade eden Çağlar, "Bu anlamda konservatuvardaki hocalarımız ve öğrencilerimizle görüşerek marş şeklinde yapılmasını uygun bulduk. Bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik projeleri kapsamında destek aldık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın sponsorluğunda bu projemizi gerçekleştirdik" dedi.

Klipte birlik ve beraberlik mesajları verildiğini ifade eden Arslan, "Klipte birlikte olursak her şeyin üstesinden gelebileceğimizi, tüm sorunları çözebileceğimizi vurgulamak istedik. Yaklaşık 3 aylık bir süreçte bu çalışmamızı kendi imkanlarımızla tamamladık" diye konuştu.

Klibin Yapımcısı ve Yönetmeni Hasan Çolak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgilerini ifade etmek için böyle bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Tamamen gönüllük esasına göre çalışma yaptık. Sevgimizi belirli etme amacı güttük" diye konuştu.

Sözlerini Cemil Arslan'ın yazdığı bestede şiirleri 15 Temmuz Gazisi Hasan Sarman, müziği Uğur İnaç seslendirdi. Cumhur Reisim parçasının sözler ise şu şekilde:

"Seninleyiz, sonsuza dek beraberiz Cumhur Reisim, Ayrılmak, yıkılmak nedir bilmeyiz Cumhur Reisim, Hep birlikte kocaman bir bütünüz Reisim, Sevgimizin muhteşem eseri Reisim, Saygımızın müstesna rehberi Reisim, Gönlümüzün muazzam baş tacı Reisim"