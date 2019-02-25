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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat'ta vatandaşın çağrısına duyarsız kalmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat’ta halkın çağrısı üzerine yanlarına giderek sohbet etti, çocuklara oyuncak hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta halkın çağrısı üzerine yanlarına giderek sohbet etti, çocuklara oyuncak hediye etti.



Tokat mitingi sonrasında Vali Ozan Balcı'yı Valilik binasında ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çıkışta vatandaşların tezahüratları sonrası onların çağrısını cevapsız bırakmadı. Cumhuriyet Meydanı'nda bekleyen yüzlerce vatandaşın yanına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti. Vatandaşların yoğun sevgi gösterileri arasında miting otobüsüne binen Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkı selamlayarak havalimanına hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Hava Limanından İstanbul'a hareket etti.

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