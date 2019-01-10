Cumhurbaşkanı'ndan ödül alarak birinci olan proje turizmle Tokat'ı kalkındıracak

AK Parti Genel Merkez Proje Yarışmasında 'Belediyelerin Kent Ekonomilerine Katkıları' kategorisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından birincilikle ödüllendirilen 'Geçmişi Geleceğe Taşıyan Şehir Zile' projesi turizm noktasında Tokat'a büyük katkı vermesi bekleniyor.

AK Partili 884 belediye içinde ilçeler kategorisinde 'Geçmişi Geleceğe Taşıyan Şehir Zile' projesiyle Türkiye birinciliği ödülü kazanan Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. Proje kapsamında Tarihi Amasya Caddesi'nde tarihi doku gün ışığına çıkarılarak 11 mahalle ve 3 bin 600 konak ayağa kalkacak. Proje kapsamında kale, çarşı, kamusal yapılar ve mahalleler yaşanabilir mekanlara dönüştürülüyor. 17 evin cephe giydirme ve çatı onarımları tamamlanarak son halini aldı.

Projenin kentsel sit alanı içerisinde yer alan diğer 3 bin 600 adet konakların restore edilmesi için de güzel bir örnek teşkil ettiğini belirten Başkan Vidinel, "Tarihi ve kültürel zenginliğiyle ünlü Zile'miz de turizm şehri olma gayretlerimiz hızla devam etmektedir. İlçeyi bölge turizmine kazandırıyoruz. Bu aşamaya gelmek için büyük emek ve çalışmalarımız oldu. Zor olan süreç, 7 yıl süren kentsel sit alanı yapma çalışmamızla başladı" dedi.

"Zile turizme Tokat'ın giriş kapısıdır"

Projelerin diğer aşamaları tamamlandığında Zile'nin çok farklı bir noktada olacağını kaydeden Vidinel, "Ödül aldığımız 17 evin sokak sağlıklaştırmasının devamında programa giren 141 evin restorasyon çalışması, uzun çarşı projelerimiz bizi hedefimize ulaştıracaktır. Zile turizme Tokat'ın giriş kapısıdır. Bu kapıyı kapatırsak Tokat kaybeder. Hedef kitlemiz Amasya'dır. Zile - Amasya arası yolun yapılması için gayretle çalışıyoruz. Amasya'dan gelen misafirleri Tokat üzerinden Doğu Karadeniz'e yolcu edeceğiz. Çalışmalarımız sonuçlandığında sadece Zile değil Tokat'ta turizm noktasında kalkınacaktır. Çalışmalarımız tamamlandığında sonucunu vatandaşlarımız daha iyi anlayacak" şeklinde konuştu.