Çuval içerisine konularak ölüme terk edildiler

Tokat'ta jandarma ekipleri, çuval içerisinde ölüme terk edilen 10 yavru köpeğe sahip çıktı.

Tokat merkeze bağlı Günçalı köyü mevkiinde çuval içinde yavru köpeklerin atıldığı bilgisini alan Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi harekete geçti. Kısa sürede köye ulaşan ekipler duyarlı bir vatandaş tarafından çuval içinde ölmek üzere iken bulunan köpeklere sahip çıktı. Karton kutulara konulan yavru köpeklere mama ve su verildi. Bulundukları yerden alınan yavru köpekler, Tokat Belediyesi hayvan barınağına teslim edildi. Barınakta bakıma alınan sevimli köpekler sahiplendirilmeyi bekliyor.