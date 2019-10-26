Danişmendli torunları Mehmetçiğin yanında

Tokat'ın Niksar ilçesinden Barış Pınarı Harekatında görevli Mehmetçiğe bir tır dolusu su gönderildi.

Türkiye'nin güney sınırında güvenli bölge oluşturularak bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe Niksar Belediyesi tarafından bir tır su gönderdi.

Çilhane Camii önünde düzenlenen törende konuşan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Niksar halkının Tokat halkının kadirşinas bir halk olduğunu belirterek, “Niksar'ımızın geçmişini tanıyan ve bilenler ne kadar kadirşinas olduğunu, devletine ve milletine ne kadar aşık insanlardan oluştuğunu bilir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi Tokat direnişin başkenti bir şehirdir. Bu direniş nereden geliyor diye soracak olursanız; İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi üzerine Tokat'taki ilk miting 20 Haziran 1920 tarihinde binlerce kişinin katılımıyla Niksar'da yapmıştır. Biz işte böyle bir ecdadın torunlarız. Niksar'dan çıkan bu ses tüm ülkeye yayılmış ve direnişin simgesi olmuştur. Bizlerde dedelerimizin izinden giderek, her zaman devletimize, milletimize ve Mehmetçiğimize sahip çıktık. Takip ettiğiniz üzere Suriye'de kurulmak istenen terör devletine engel olmak, ülkemizin birliğini ve beraberliğini korumak amacıyla Suriye'ye birçok operasyon gerçekleştirildi. Son olarak Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle Barış Pınarı Harekatına başlanmıştı. Ordumuz sekiz günlük operasyon ile 32 kilometrelik alanı teröristlerden temizlemişlerdir. Dünya böyle bir operasyonda nasıl başarılı olduğumuzun şaşkınlığını üzerlerinden atamadılar. Elhamdülillah hem saha da hem de masa da kazandık. Şu anda bölgemizde terörden temizlenmiş bölgede çalışmalarını sürdüren yiğitlerimiz bulunuyor. Askerlerimize bir nebze de destek olmak amacıyla Niksarlının öz malı olan ayvaz suyumuzu dualarla gönderiyoruz. Elhamdülillah devletimizde, ordumuzda güçlü. Göndereceğimiz bu tır onlara Niksar'dan güçlü bir destek olduğunu hissetmeleri içindir. Ayvaz Suyumuz tüm güvenlik güçlerimize şifa olsun. Niksar'dan askerimize ordumuza güçlü bir selam gönderiyoruz onların yanlarındayız, Allah onları esirgesin korusun onları bizlere bağışlasın” dedi.

Belediye Başkanı Özdilek Özcan konuşmasını asker selamı vererek noktaladı.

Niksar Kaymakamı İlhami Doğan ise Niksar'dan Barış Pınarı Harekatına bir damla da olsa su göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek; “Barış Pınarı Harekatının isminin Fırat'ın doğusundaki pınarların çok fazla olmasından dolayı ismi bu şekilde konulmuştur. Bizde bu pınarlarımıza karınca kararınca askerlerimizin yanında olduğumuzu, sadece askerlerimiz değil, orada çalışan sivil erkanında olduğunu biliyoruz. Onlara yanlarında olduğumuzu ifade etmek için bir damla da olsa su gönderme gayreti içerisinde olduk. O bölgede görev yapan tüm askerlerimize, sivil çalışanlarımıza, çalışan çaba sarfeden tüm devlet erkanımıza, Cumhurbaşkanımızdan en küçük ferdine kadar herkese Allah sağlık sıhhat nasip eylesin. Allah askerlerimizi korusun görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

İlçe Müftüsü İsa Solmaz'ın yaptığı dua ile bir tır su Barış Pınarı Harekatında görevli Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere yola çıktı.