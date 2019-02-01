İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dedektörlü kaçak kazıcılar jandarmaya yakalandı

Tokat’ın Zile ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 10 kişiyi gözaltına aldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 10 kişiyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Zile ilçesinde alınan bir ihbarı değerlendirerek bölgede çalışma yaptı. İlçeye bağlı İğdir köyü ile Haremikışla köyü arasında durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların araçlarında yapılan aramada; 2 adet dedektör, 1 adet laptop, 1 adet adaptör, 1 adet sensör ve 80 metre kablo ele geçirildi. Yakalanan iki şüphelinin ifadeleri doğrultusunda 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 şüpheli işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.