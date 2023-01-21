Dedesi gibi dünya şampiyonu olmak istiyor

Tokatlı efsane güreşçi Hüseyin Akbaş'ın torunu dedesinin yolundan ilerliyor.

Dünya şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş'ın memleketi Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli Beldesinde şampiyon sporcular yetiştiriliyor. Hüseyin Akbaş Güreş Eğitim Merkezi'nde 2 yıldır antrenman yapan 12 yaşındaki Ahmet Akbaş da dedesi gibi şampiyon olmak istiyor. 4 kez dünya şampiyonu ve olimpiyat ikinciliği olan Hüseyin Akbaş'ın yolundan ilerleyen Ahmet Akbaş, minderde ter döküyor. Haftanın 6 günü antrenman yapan Akbaş, “Dedemi Türkiye'de herkes tanıyor. Onun yolundan yürümeye devam edeceğim. Hedefim gurur duyduğum dedem gibi dünya şampiyonu olmak” dedi.

Güreş Antrenörü Aziz Erdoğdu ise Hüseyin Akbaş'ın adına yapılan güreş eğitim merkezinde 10-14 yaş arası 30 güreşçinin antrenman yaptığını söyledi. Antrenman yapan öğrencilerin efsane güreşçi Hüseyin Akbaş'ı örnek aldığını belirten Erdoğdu, “Yetenekli, kabiliyetli öğrencilerimiz var. Dünya şampiyonu güreşçinin izinden gidiyorlar. Ahmet Akbaş da dedesinin yolundan ilerliyor” diye konuştu.