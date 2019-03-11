Define ararken mahkemelik oldular

Tokat'ta izinsiz kazı yaparken yakalanan 7 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Güzeldere Köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi alarak çalışma yaptı. Kaçak kazı yapan 7 şahıs suçüstü yakalanırken, olay yerinde yeraltı tarama cihazı ile kazıda kullanılan araç gereç ele geçirildi. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.