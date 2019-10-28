İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Define avcıları suçüstü yakalandı

Tokat’ın Zile ilçesinde izinsiz kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı.

Tokat'ın Zile ilçesinde izinsiz kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Zile ilçesi Haremikışla köyü kırsalında izinsiz kazı yapıldığı bilgisi alarak operasyon düzenledi. Şahıslar kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan 2 adet detektör, 1 adet tablet, 1 adet akü, 3 adet su borusu, 20 metre elektrik kablosu, 1 adet telsiz şarj cihazı ele geçirildi. Şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.