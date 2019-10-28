Define avcıları suçüstü yakalandı

Tokat'ın Zile ilçesinde izinsiz kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Zile ilçesi Haremikışla köyü kırsalında izinsiz kazı yapıldığı bilgisi alarak operasyon düzenledi. Şahıslar kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan 2 adet detektör, 1 adet tablet, 1 adet akü, 3 adet su borusu, 20 metre elektrik kablosu, 1 adet telsiz şarj cihazı ele geçirildi. Şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.