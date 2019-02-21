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Defineciler kazdıkları çukurda yakalandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde dedektörle tespit ettikleri yerde izinsiz çalışmaya başlayan iki şahıs, kazdıkları çukurda jandarmaya yakalandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde dedektörle tespit ettikleri yerde izinsiz çalışmaya başlayan iki şahıs, kazdıkları çukurda jandarmaya yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Erbaa'da izinsiz kazı yapıldığının bilgisini aldı. Bölgeye giden jandarma ekipleri iki şüpheli şahsı dedektör ve kazma ile izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüphelilerin tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

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