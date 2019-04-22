Defineciler kazı alanında suçüstü yakalandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde kaçak kazı yapan defineciler, jandarma tarafından kazı yaptıkları alanda suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Niksar ilçesine bağlı Serenli Beldesinde izinsiz kazı yapıldığı istihbaratı aldı. Harekete geçen Niksar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 8 kişiyi kazı yaptıkları alanda suçüstü yakaladı. Şüpheliler ile birlikte; 1 adet akü, 1 adet hilti, 3 adet hilti ucu, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet kriko, 8 metre elektrik kablosu, 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen kemer ile bu kemere ait toka ve 1 adet de anahtar ele geçirildiği öğrenildi. Ele geçirilen malzemeler Tokat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüphelilerin tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldığı bildirildi.