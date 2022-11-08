İhlas Haber Ajansı

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Definecilerin açtığı çukura düştü, itfaiye kurtardı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde definecilerin açtığı çukura düşen çoban köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde definecilerin açtığı çukura düşen çoban köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre olay, Erbaa'nın Yoldere köyü kırsalında meydana geldi. Çukurdan gelen sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, definecilerin açtığı çukura düşen köpeği kurtarmak için yoğun çaba gösterdi. Bir itfaiye eri, beline bağladığı halat yardımıyla yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukura indi. Halata bağlanan köpek, bulunduğu yerden yukarı çekilerek kurtarıldı. Kurtarılan köpek doğal ortamına bırakıldı.

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