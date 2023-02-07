Deprem bölgelerine su ve gıda yardımı çağrısı

Tokat Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda ilk günde toplanan deprem yardımları 11 tırla afet bölgelerine gönderildi. İlçelerden de toplamda 15 yardım eşyalarının bulunduğu TIR deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Yardımların ikinci gününde Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda incelemelerde bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu “Depremin üzerinden yaklaşık 27 saat geçti. Tokatlı hamiyetperver hemşerilerimiz seferberlik halinde yardımları buraya ulaştırıyorlar. İlk günde 10 tır yardım aracı il merkezimizden yola çıktı. Bu sabah da 30 bin ekmek bulunan 11'inci tır afet bölgelerine gönderildi. İlçelerimizden de şu ana kadar 15 tır yardımın yola çıktığı bilgisini aldık. Burada yine görevliler ve gönüllülerden oluşan ekiplerimiz yaklaşık 5 tır dolduracak yardım malzemesini hazırladılar. Bütün hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Eroğlu, deprem bölgelerinden su ve gıda ihtiyaç talebi geldiğine dikkat çekerek, “Tokat Valimiz Sayın Numan Hatipoğlu Adıyaman Gölbaşı'na görevlendirilmişti. Bizler de birkaç güne kadar afet bölgesine giderek çalışmalara katılacağız. Burada yardım toplama çalışmalarımız devam ediyor. Yaptığımız incelemelerde, deprem bölgelerinden gelen bildirimlere göre bilhassa gıda ve su ihtiyacı olduğu yönünde bilgiler geliyor. Hemşerilerimizden gelecek destekleri su ve gıda konusunda yoğunlaştırmalarını talep ediyoruz. Su ve gıda yardımlarının yanında bot ve ayakkabıya yine yoğun şekilde ihtiyaç bulunuyor” diye konuştu.