Depremzedeler için yeşil sahada karşılaşacaklar

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremde 41 binin üzerinde hayatını kaybeden ve binlerce yaralanan vatandaşın yaralarını sarmak ve destek olmak için başlatılan kampanyalar devam ediyor. Bu anlamda Bölgesel Amatör ligde mücadele eden Tokat Belediye Plevnespor ile 3. ligde mücadele eden Amasyaspor Futbol Kulübü ile 26 Şubat pazar günü saat 13.00'de Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Dostluk maçından elde edilen gelir AFAD hesabına yatırılacak. Maçın bilet fiyatları ise kapalı tribün 50 lira, açık tribün 20 lira olarak belirlendi. Tokat Belediye Plevnespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada isteyen sporseverlerin dilediği kadar hatıra bilet satın alarak, yardım miktarını artırabileceği kaydedildi.