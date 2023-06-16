Dereceye giren öğrencilere plaket ve madalya takdim edildi

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Okul Sporları Federasyonu tarafından 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı boyunca düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere madalya ve plaket takdim ederek ödüllendirdi. Başkan Karagöl, Erbaalıların her platformda olduğu gibi sportif anlamda da başarılı olduklarını söyledi. Karagöl, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı boyunca Okul Sporları Federasyonunun düzenlediği sportif faaliyetlere katılan ve derece elde eden öğrenci ve öğretmenlerle buluştu. Öğrenci ve öğretmenlere Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle plaket ve madalya takdim edildi.

"Erbaalılara yakışır şekilde mücadele edip başarılı olduğunuz için teşekkür ediyorum"

Erbaalıların her platformda olduğu gibi sportif anlamda da başarılı olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Her platformda Erbaa nasıl bölgenin lokomotif ilçesiyse nasıl ekonomide, sosyal hayatta, kalkınmada nasıl bölge önderlik yapıyorsa sporda da bu önderliği sürdürüyor. Siz de Erbaa'nın bu önderlik bilincine paralel hareket ederek yapılan müsabakalarda hep derece elde ettiniz. Ben Erbaalılara yakışır şekilde mücadele edip başarılı olduğunuz için teşekkür ediyorum. Sizlere birazdan hediye takdim edeceğiz. Buradaki amacımız şu, üniversitede bir proje döneminde bir yarışma açmışlardı. Ben de mansiyon ödülü almıştım. Projeyi detaylarına kadar hatırlamıyorum. Kimin verdiği de önemli değil ama hala arkadaşlarımla yaptığım o çalışma neticesinde bize verilen küçük plaketi hiç unutmuyorum. Yapılan bir çalışma var bunun neticesinde birileri izleyip görüp bu projeyi detaylandırıp bir plaket verip onurlandırıyorsa biz onu hatırlıyoruz. İnşallah bu aldığınız hediyeler de sizlerin bu çalışmanızın tacı olur. Aldığınız bu başarıyı hiçbir zaman unutmazsınız. Diğer öğrencilere örnek olursunuz. Gelecekte karşınıza çıkacak sınavlarda, engellerde hep kendinize şunu söylersiniz. Ben geçmişte bu dereceyi, başarıyı elde etmiştim bende bu yetenek var bu sınavın, bu engellerin de üstesinden gelebilirim diye kendinizde bu gücü görüp hatırlayın diye böyle bir çalışma yapıyoruz. Ben başarılarınızdan dolayı hepinizi tekrardan tek tek tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum" dedi.