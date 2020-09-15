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Devrilen domates yüklü kamyonetten burnu kanamadan çıktılar

Tokat’ta pikapla çarpışan domates yüklü kamyonetin devrildiği kaza maddi hasarla atlatıldı.

Tokat'ta pikapla çarpışan domates yüklü kamyonetin devrildiği kaza maddi hasarla atlatıldı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat-Niksar karayolunda yol yapım çalışmaları nedeni ile ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda meydan geldi. Kadir Y. (50) idaresindeki 60 DB 517 plakalı pikap galerciler sitesine dönüş yapan Hüseyin Ş. (38) idaresindeki 60 AY 986 plakalı kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile domates yüklü kamyonet şarampole devrildi. Kamyonette bulunanların yardımına vatandaşlar koştu. Yan yatan araçtan çıkan 3 kişi ile pikap sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Sağlık görevlileri tarafından kontrolden geçirilen şahıslar hastaneye gitmek istemedi. Olay yerinde inceleme yapan trafik polisleri 38 metre fren izi ölçtü. Kadir Y, önüne çıkan kamyonete frene basmasına duramayarak çarptığını kaydetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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