İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Devrilen kamyonetten yara almadan kurtuldular

Tokat’ta devrilerek yan yatan kamyonette bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Tokat'ta devrilerek yan yatan kamyonette bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.


Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat - Pazar kara yolu Ütük köyü yakınlarında meydana geldi. E. C (23) idaresindeki 60 ZU 734 plakalı Ford marka kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yan yatan araçta bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.