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Direklere tırmanıp çaldılar

Direklere tırmanıp iletişim kablolarını çalan 6 kişilik şebeke yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Jandarma ekipleri, Tokat'ın Başçiftlik ilçesine bağlı Erikbelen Köyünde özel aparatlar kullanarak tırmandıkları direklerdeki iletişim hatlarını çalan bir şebeke takibe alınmıştı. Alınan bir ihbar üzerine harekete geçen Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yapılan çalışma sonrasında şüphelilerin Reşadiye ilçesinde olduklarını tespit etti. 6 şüphelinin ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 150 metre telefon kablosu, 2 adet demir makası ve bir çift 1 direklere tırmanmak için kullanılan aparat ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adliişlembaşlatıldı.

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