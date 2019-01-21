İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğa tutkunları sokak köpeklerini unutmadı

Tokat’ta kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını doğa tutkunları unutmadı.

Tokat'ta kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını doğa tutkunları unutmadı.


Tokat sebze hali arkasında bulunan 3.5 dönümlük arazisinde 150'nin üzerinde köpeğe bakan hayvansever Davut Göksel Eker'e Tokat Extreme Off Road Kulübü destek verdi. "Doğayı sev, hayvanları koru" projesi kapsamında yaklaşık 150 sokak köpeğine mama yardımı yapıldı. Kulüp Başkanı Serkan Özcan, kışın bu çetin günlerinde hayvanların aç kaldığını ve hatta telef olduklarını kaydetti. Bu kapsamda doğa dostu sporcular olarak bu tür faaliyetleri sürekli yaptıklarını ifade eden Özcan, off road gezilerinde de arazide yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlara yiyecek yardımı yaptıklarını kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.