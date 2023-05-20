Doğal güzelliyle mest eden yol, sürücüler için tehlike saçıyor

Tokat'ın Pazar ve Zile ilçelerini birbirine bağlayan karayolun da bulunan kavak ağaçları doğal güzelliğiyle mest ederken, sürücüler için tehlike saçıyor. Pazar ilçesine bağlı Tatar köyü ve Bağlarbaşı köyü yol ayrımı arasında bulunan Yaklaşık olarak 3 kilometre uzunluğunda ki yol, kenar kısmında bulunan kavak ağaçlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kavak ağaçlarının yüksekliğiyle tünel gibi görünen yol, bahar mevsiminde ortaya çıkan polenlerle sürücülere tehlike oluşturuyor. Araçların önünü kaplayan polenler, kış aylarından görüntüler oluşturarak kartpostallık görüntülere sebebiyet verirken, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yol kenarında bulunan tarlalara dikilmiş olan kavak ağaçları, devrilme riskinden dolayı sürücüler için tehlike oluşturuyor. Yolu ilk defa gören vatandaşlar ise fotoğraf çekinmek için seyahatlerine ara veriyor.

"Araçların üzerine yapışıyor dikkatleri dağıtıyor"

Ağaçlardan uçan polenlerin kar yağışına benzediği ve trafiği tehlikeye attığını belirten Ali Taştan, bu yol doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor ama rüzgar ve polen çok olduğunda tehlikeli olabiliyor. Araçların üzerine yapışıyor dikkatleri dağıtıyor. Bunların kanser yaptığını söyleyenler var. Bu kavak ağaçları toprağa da zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar bu doğal güzelliği gördüğünde şaşırıyor ancak bizlere sorun oluyor"

Ağaçlardan uçan polenlerin trafikte sorun oluştuğunu belirten Adem Özyürek, "İnsanlar bu doğal güzelliği gördüğünde şaşırıyor ancak bizlere sorun oluyor. Polenler araçların camına yapışıyor. Astım hastası olanlar ve alerjisi olanları burası zorluyor, araçla geçerken sıkıntı oluyor. Yolu görünce fotoğraf çektirenler oluyor ancak kaza riski de oluşabiliyor. Dışardan hoş bir görüntüsü var ancak polenlerden dolayı tehlike oluşturabiliyor" dedi.

"Dışarıdan görsel şölen olarak harika duruyor ancak yolun iç kısmı tehlike dolu oluyor"

Uzun yıllardır aynı karayolunda yolcu taşıdığını belirten Mehmet Demirci, "Dışarıdan görsel şölen olarak harika duruyor ancak yolun iç kısmı tehlike dolu oluyor. Yıllardır bu yoldan yolcu taşıyorum ancak tarlalarına o kavak ağaçlarını diken vatandaşlar bizi tehlikeye atabiliyor. Yolculuklarımız esnasında bu yolda aracın önüne kavak ağaçlarından devrilenler oldu. Yolcularımıza zarar gelmedi ama aracımızda maddi hasarlar oldu. Geçtiğimiz yıl yine bu yoldan gidiyorum, o gün de hava güneşliydi gözlük takmamıştım. İleride ağaçların gölgesinde gelin damat fotoğraf çekiniyormuş. Son anda fark ettim ve durdum. Bu yolda bulunan polenlerin çevrede çalışanlara zararı var, motosiklet sürücülerinin gözlerine kaçabiliyor. Biz şoförler olarak bu yoldan korkarak gidip geliyoruz. Yıllardır bu yolda kavak ağaçları yüzünden sıkıntı yaşamayan insan görmedim" şeklinde konuştu.