Dolandırıcıya 76 bin lirasını kaptırmaktan son anda kurtuldu

Tokat'ta, telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişiye 76 bin lirasını havale etmek isteyen emekli bir vatandaş, güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre; Tokat'ta emekli vatandaş Dursun D. (63) bir banka şubesine giderek hesabındaki 76 bin lirayı havale etmek istedi. Sürekli cep telefonu ile görüşen şahsın hareketlerinden şüphelen güvenlik görevlisi duruma müdahale etti. Yaşlı adamın dolandırıldığının anlaşılması üzerine hesaba bloke konuldu. İhbar üzerine olay yerine asayiş ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaşlı adamın ifadesinin ardından işlem başlattı. Dursun D., kendini polis olarak tanıtan şahsın havale yapmasını istediğini ifade ederek, “Hesabımdan altın alınmış, borçlandırılmışınız diye aradı. Parayı bu adamın hesabına yatırarak yakalayacağız diye aradılar. Parayı hesaba yatırmıştım. Ben şüphelenmiştim zaten, hesaba bloke konuldu” diye konuştu.