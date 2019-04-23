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Dört katlı binanın çatı katında yıkan yangın korkuttu

Tokat’ın Niksar ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında meydana gelen yangın korkuttu.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında meydana gelen yangın korkuttu.


Bağlar Mahallesi Sümbül Çıkmazında meydana gelen olayda, dört katlı binanın çatı katında dumanlar yükseldiğini fark eden komşular durumu itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine intikal eden Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri çatı katında yükselen alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alarak söndürdü.


Çatı katının tamamen yandığı olayda, çevre sakinleri ise korku dolu anlar yaşadı.


Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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