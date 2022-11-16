Düğünde çıkan arbedeyi Cumhuriyet savcısı ihbar etti, ekipler alarma geçti

Tokat'ta Cumhuriyet savcısının ihbar ettiği düğünde çıkan arbedeye çok sayıda polis müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre; Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir düğüne alkollü geldikleri ileri sürülen kişiler arasında arbede yaşandı. Düğün salonunda bulunan Cumhuriyet savcısının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İki grup arasında gerginliğin devam etmesi üzerine takviye ekip istenildi. Polis ekipleri sakinleştirmekte zorluk çektikleri şahıslara biber gazı ile müdahale etti. Güçlükle sakinleştirilen şahıslardan 2'si ifadesi alınmak üzere polis aracına bindirildi. Olaya müdahale eden polis ekiplerine Cumhuriyet savcısı olduğu belirten kadın, kavganın düğün sahibi ile bir ilgisinin bulunmadığını, alkollü kişiler arasında yaşandığını söyledi. Gerginliğin sakinleştirilmesinin ardından ekipler normale döndü.