Dükkanda mahsur kalan kedi için kurtarma operasyonu

Tokat'ta boş durumda bulunan bir dükkanda mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kilidin vidaları ispiralle kesilerek kurtarıldı.

Behzat Bulvarı Hocaahmet Mahallesinde ikamet eden Cihangir Mardin'e ait olan 'Sakız' isimli ev kedisi gece saatlerinde girdiği boş durumda bulunan ve kapıları kilitli olan dükkanda mahsur kaldı. Geceyi dükkanda geçiren kediye sahipleri kapının altından mama vererek besledi. Sabah saatlerinde ise kedisinin kurtarılması için Mardin itfaiye ve polise haber verdi. Polis ekipleri ve itfaiye ekipleri kedinin kurtarılması için seferber olurken, iş yeri sahibine ulaşılamadı. İtfaiye ekipleri tarafından kapı asma kilidin vidalarının ispiralle kesilmesi suretiyle açıldı. Korkudan iş yerinin içerisine gizlenen kedinin bulunması fazla sürmedi. Korkudan açık kalan kapıdan kaçan kediyi sahibi evinde buldu. Kedisine sarılarak hasret gideren Mardin, "Evimizde baktığımız kedimiz bahçeden yan taraftaki boş durumdaki dükkanın arka camdan geçmiş. Biraz da korkmuş, çok haylaz değildir kedimiz" dedi.

Öte yandan geçtiğimiz yıl aynı iş yerinde mahsur kalan başka bir kedi itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda kurtarılabilmişti.