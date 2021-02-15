İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dünya Şampiyonu güreşçi mezarı başında anıldı

Dünya şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş, vefatının 32.

yıl dönümünde memleketi Tokat'ta anıldı.


Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde Dünya Şampiyonu Hüseyin Akbaş'ın mezarı başında düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Hüseyin Akbaş'ın özgeçmişinin okunduğu anma programda konuşma yapıldı. Konuşmaların ardından merhum güreşçi Hüseyin Akbaş'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.


Anma törenine Almus Kaymakamı Muhammet Fatih Aydın, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, ile merhum Hüseyin Akbaşın aile fertleri, Hüseyin Akbaş Güreş Eğitim Merkezi Sporcuları ve vatandaşlar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.