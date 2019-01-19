Dünyada sadece birkaç tane var

Tokat'ın Zile İlçesi'nde 2002 yılında yapılan havuz kazı çalışması sırasında bulunan Roma dönemine ait; Apollon, Poseidon ve Nike ile hayvanları tasvir eden bronz heykeller Tokat Müzesinde sergileniyor. Müze Müdür Vekili Hayati Gönültaş, bu özelliklerde ki bir arada bulunan üç Roma dönemi eserinin Türkiye'de başka yerde bulunmadığını belirti. Tokat müzesinin bu özelliği ile Türkiye'de ilklerden olduğunu ifade eden Gönültaş, “ Bu eserler üniktir, belki dünyada da eşi yoktur. Çünkü, Apollon, Poseidon ve Nike ile koruyucuları olan yılan, boğa ve kartal ile birlikte bir arada bulunan başka bir yerde bulunmuyor. Türkiye'de başka bir yerde böyle bir örnek yok” dedi. Yerli ve yabancı turistlere çağrıda bulunan Gönültaş, Roma dönemine ait eserleri Tokat müzesinde ziyaretçilerini beklediğini kaydetti.

Tokat'ın tarihi

Milattan Önce (M.Ö) 5500'lere inen bir tarihi olan Tokat, 14 Devlet ve 5 Beyliğin yaşayıp egemen olduğu yörede yapılan kazılarda ele geçen buluntuları gözler önüne seriyor. Bakır Taş Çağından beri Tokat, Hatti, Hitit, Frig, Med, Pers, Büyük İskender, Pontus, Roma, Bizans, Arap, Danişment, Türkiye Selçuklu, İlhanlı, Beylikler, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde önemli birer yerleşim alanı.