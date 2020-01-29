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Durdurulan şüpheli araçta 47 parça tarihi eser ele geçirildi

Tokat’ın Zile ilçesinde düzenlenen polis operasyonunda arama yapılan araç içerisinde 47 parça tarihi eser ele geçirildi.

Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen polis operasyonunda arama yapılan araç içerisinde 47 parça tarihi eser ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Zile'de 2 şüphelinin tarihi eser bulundurduğu istihbaratı aldı. Alınan istihbarat sonrasında takibe başlayan ekipler, alınan arama kararına istinaden şüphelilerin bulunduğu araca operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arama sonrasında, araçtan 32 adet sikke, 11 adet metal obje ve 4 adet de mühür olmak üzere toplamda 47 parça tarihi eser ele geçirildi. Eserler muhafaza altına alınırken, araçta bulunan O.G ve K.Ö isimli 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

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