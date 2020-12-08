Duvar arasına sıkışan kedi kurtarıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki duvar arasına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Ziya Gökalp Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarında bir evin duvarı arasından gelen kedi sesini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerin haber verdi. Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri kedinin yerini tespit ederek çalışma yaptı. Hilti yardımı ile duvarı kıran ekipler yılan askı aparatı yardımıyla kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Bitkin vaziyette kurtarılan kedi tedavisi yaptırılmak üzere sahibine teslim edildi. Apartman sakinlerinden Fatih Kürşat Karagöl, kediyi sıkıştığı yerden kurtaran itfaiye erlerine teşekkür etti.