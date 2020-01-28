Ecdattan miras, 4 asırlık kuş yuvası

Tokat'ta 12'nci yüzyılda Danişmentliler tarafından yapılan ve 1679 yılında tamamen yenilenen Ulu Cami, kendisiyle aynı yaşta olan kuş evi ile dikkat çekiyor.

Tokat'ta tarihi Sulusokak mevkisinde bulunan Ulu Cami, ilk olarak 12'nci yüzyılda, Selçuklu döneminde Danişmentliler tarafından inşa edildi. 1679 yılında, Sultan 4'üncü Mehmed zamanında tamamıyla yıkılarak yenilenen Ulu Cami doğu ve batı yönünde 2 adet son cemaat yerine sahip olması özelliğiyle Anadolu'nun tek camisi olarak biliniyor.

Dikdörtgen planlı olarak inşa edilen ve devşirme sütunlarla ayakta duran caminin bir başka özelliği ise Güneydoğu cephesinde bulunan taştan oyma kuş evine sahip olması. Cami ile aynı yaşta olan kuş evi, ecdadın hayvanlara olan sevgisinin en önemli kanıtlarından birisi olarak göze çarpıyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, geçmişteki hayvan sevgisinin günümüzde aynı hassasiyette olmadığına dikkat çekerek, yapıyı inşa eden ecdada minnettar olduklarını söyledi.