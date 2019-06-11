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Eda Baba konserinde sınav stresi attılar

Tokat’ın Erbaa ilçesinde gençlik konserinde sahne alan alternatif müziğin yeni temsilcilerinden Eda Baba yoğun ilgi gördü.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde gençlik konserinde sahne alan alternatif müziğin yeni temsilcilerinden Eda Baba yoğun ilgi gördü.


Erbaa belediyesi, hafta sonu yapılacak olan üniversite sınavı öncesi öğrencilerin sınav stresini atabilmesi için Eda Baba konseri düzenledi. Cumhuriyet meydanında düzenlenen konser öncesinde Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl konuşma yaptı. Başkan Karagöl, gençlik konserlerinin ilkini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Siz Erbaalı kardeşlerimin üniversite sınavı öncesi sınav stresini atmalarını sağlamak, hem de yaza merhaba demek adına başlattığımız bu etkinliği geleneksel hale getireceğiz. Etkinliğimizin ilk sanatçısı benimde proje çizerken severek dinlediğim Eda Baba oldu. Umarım sizde beğenerek dinleyecek ve çok eğleneceksiniz” dedi. Başkan Karagöl sanatçı Eda Baba'ya üzerinde Eda Baba yazılı 60 numaralı Erbaa Spor forması hediye etti. Yaklaşık 2 saat süren konserde öğrenciler doyasıya eğlendi.

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