Tokat'ta düzenlenen protokol töreni ile eğitim fakültesi dersleri öğretmenlere açıldı.

Tokat Valiliği ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) işbirliğinde düzenlenen protokol töreni 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törende konuşan Vali Numan Hatipoğlu, örnek teşkil edecek projenin Tokat'tan başlıyor olması nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Üniversiteler özellikle taşrada şehirlere enerji veren bölgenin geleceğini değiştirten merkezlerdir. Yaptıkları planlamalar, akademik çalışmalarla, şehirlerin kalkınması, gelişmesi ve büyümesi için; tarımının, sanayisinin, pek çok alanının iyileşmesi için faaliyette bulunurlar. İşte tam o anlamda TOGÜ çok güzel işlere imza atıyor. Bugün de onlardan biri gerçekleşiyor. Burada başlayan projemizi diğer üniversitelere yayılacak şekilde ortaya koyuyoruz” dedi.

"Öğretmenlerimiz hem çalışma hem de kendisini akademik anlamda yenilemiş olacak"

Vali Hatipoğlu, insanın kendisini yenileme sürecinin önemli olduğunu belirterek, "Bu proje ile öğretmenlerimiz hem çalışma hem de kendisini akademik anlamda yenilemiş olacak. Üniversitemizin kıymetli faaliyeti ile bir şey daha ortaya çıkıyor. Karşılıklı etkileşim, tecrübe o derslerde ortaya konulacak. Hem öğretmenlerimiz yeni eğitim programları, materyalleri, yöntemleri ile ilgili olarak bilgilenecekler hem eğitim fakültesi sıralarındaki gençler, öğrenciler aynı zamanda öğretim üyelerimiz, hocalarımız da bir başka pencereden bakma imkanı bulacaklar. Bu vesileyle bu projede emeği geçen tüm arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum“ diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Numan Hatipoğlu, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eren Yürüdür ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir arasında protokol imzalandı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin Yenileme Eğitimleri dahilinde gerçekleşen proje ile öğretmenlerin alanlarında kendilerini yenilemelerine katkıda bulunulacak. TOGÜ Eğitim Fakültesinde, her dönem hazırlanmakta olan program kılavuzlarında yer alan derslerin, 14 haftalık konu başlıkları İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla tüm öğretmenlere duyurulacak. Öğretmenler kendi programlarına göre, uygun saatlerde eğitim fakültesinde yürütülen derslere katılarak kendilerini yenileyebilecekler. Aynı zamanda uygulama sayesinde, öğretmen adaylarının motivasyonlarının da artacağı öngörülüyor.