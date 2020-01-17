İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eğlence merkezinden 19 litre kaçak içki çıktı

Tokat’ta jandarma ekiplerince bir eğlence mekanında yapılan aramada 19 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Tokat'ta jandarma ekiplerince bir eğlence mekanında yapılan aramada 19 litre kaçak alkol ele geçirildi.


Tokat İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Kemalpaşa Köyü sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir içkili eğlence merkezinde kaçak alkol satışı yapıldığı bilgisi alındı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden işletmede yapılan aramada 19 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi. İşletmeyle ilgili adli işlemlerin yetkili makamların kontrolünde devam ettiği kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.