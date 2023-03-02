Ehliyetsiz otomobil sürücüsü motosiklete çarptı: 1 ölü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ehliyetsiz otomobil sürücüsünün çarptığı motosikletli hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza; Karayaka Beldesi yakınlarında meydana geldi. Erbaa ilçesinden belde istikametine seyir halinde olan Tuncay Ünlü (44) yönetimindeki plakasız motosiklet ile diğer yönden seyir halinde olan E.T. (17) yönetimindeki 60 AAR 789 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosikletten savrularak yere düşen şahıs ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesinde sevk edildi. Ünlü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kaza mahallinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.