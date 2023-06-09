Ekipleri harekete geçiren yemek kazanı fünye ile patlatıldı

Tokat'ta İl Halk Kütüphanesi önünde unutulan yemek kazanı ekipleri harekete geçirdi. Uzaktan fünye ile patlatılan kazanın içinden mercimek çorbası çıktı.

Tokat'a şüpheli paket ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Akşam saatlerinde Tokat İl Halk Kütüphanesi önünde elektrik direği yanında bulunan yemek kazanı, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler çevre güvenliği sağladı, kütüphanenin bulunduğu cadde trafiğe ve vatandaşların geçişine kapatıldı. Olay yerine bomba imha uzmanı sevk edildi. Bomba imha uzmanın koruyucu kıyafetini giymesinin ardından kazan yanına fünye yerleştirildi. Yerleştirilen fünye polis ekiplerinin uyarısının ardından kontrolü şekilde patlatıldı. Patlama ardından bomba imha uzmanının kontrolünde kazan içerisinden mercimek çorbası çıktı.