İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ektiği kenevirleri çapalarken yakalandı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde ormanlık alanda kenevir yetiştiren şahıs, kenevirleri çapalarken suçüstü yakalandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ormanlık alanda kenevir yetiştiren şahıs, kenevirleri çapalarken suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Reşadiye'ye bağlı Çavuşbeyli köyündeki ormanlık alanda kenevir ekimi yapıldığını tespit etti. Bölgede çalışma yapan jandarma ekipleri, N.P. isimli şahsın yasa dışı olarak 3 kök kenevir ektiğini tespit etti. Zanlı, kenevirleri çapalarken suçüstü yakalandı. Jandarmanın olayla ilgili cumhuriyet başsavcısına bilgi verildiği ve gerekli tahkikata başlandığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.